"Dejen de generar falsas ilusiones, Higuaín no va a volver a River"

En el entorno de Higuaín comienzan a estar cansados de que se especule con su futuro. Una y otra vez se remiten al contrato del argentino con la Juventus.

"Ya lo dije, pero lo repito, aunque ya me aburre: Gonzalo tiene un año y medio más de contrato en la Juve y lo va a respetar", dijo a 'TNT Sports' Jorge Higuaín, el padre del 'Pipita'.

Aprovechó para pedir que dejen de propagar esas informaciones, puesto que hay quien se ilusiona pensando en un futuro inmediato de Higuaín en River.

"A veces leo o escucho que se generan expectativas, o incluso tengo amigos o gente que me cruzo por la calle y me preguntan si va a volver. No está bien generar falsas ilusiones. No va a ocurrir", dejó claro.

Porque, en estos momentos, el fútbol en Europa y el fútbol en Sudámerica son muy diferentes: "Es otro contexto. El mercado europeo está muy lejos del argentino como para competir o ilusionarse con el regreso de un jugador... En este caso, de Higuaín".

Por último, lanzó un mensaje a los críticos del 'Pipita'. "Hay gente que no tiene nada que hacer. ¿Se puede ser tan estúpido de pasarte el día haciendo memes o agrediendo? Al menos prefiero que me insulten por la calle, son muy cobardes los que se esconden tras las redes", concluyó.

La hinchada de River sueña con tener a Higuaín de vuelta. De momento, deja claro su padre, no va a ser posible.