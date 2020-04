"Dejo el fútbol si me obligan a jugar sin vacuna"

El mundo del fútbol trata de sobrevivir y buscar soluciones. Mientras los clubes y ligas tratan de jugar a toda costa, hay futbolistas que han mostrado su disconformidad con el hecho de volver sin total garantías.

Es el caso de Fali, jugador del Cádiz. El futbolista aseguró que colgará las botas si tanto el club como la competición le obligan a jugar sin que antes haya una vacuna contra el COVID-19.

"No volveré a entrenar ni a jugar si hay un mínimo riesgo. Si tengo que dejar el fútbol, lo haré", explicó Fali en 'COPE'. "Estamos locos si pretendemos jugar al fútbol, nos estamos exponiendo a mucho riesgo", añadió.

Fali no está de acuerdo con el protocolo que dará LaLiga. "Nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100% asegurados de que no vamos a contraer el virus. No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la seguridad", aseveró.

"Lo primero es la salud. Yo dejo el fútbol si me obligan a jugar sin una vacuna contra el coronavirus. Si nadie me garantiza que no me contagio. Mi familia es lo primero. Me retiro con 26 años y me voy a mi casa a comerme un bocadillo", firmó.

Fali firmó palabras parecidas en 'AS'. "Yo me he negado, no voy a entrenar ni voy a jugar. Lo tengo claro desde el principio. sé que me llaman loco, pero lo tengo muy claro desde el principio", explicó.

"La salud es lo primero y, si es verdad que están al 100% seguros de que no nos vamos a exponer al virus, que nos firmen un papelito. Si nos pasa algo a cualquier jugador de fútbol, que a ellos también les pase algo. Que se les arruine un poco la vida porque a nosotros se nos arruina. Si nos firman ese papelito, juego al 100% seguro.