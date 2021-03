"Dejo las opiniones arbitrales a los que no os sancionan por darlas"

Unai Emery habló tras la derrota de su Villarreal contra el Atlético de Madrid. La primera pregunta, como era de esperar, fue acerca del codazo de Lemar a Capoue: "Vengo de una sanción por opinar de decisiones arbitrales, por lo que tengo que dejar las opiniones a los que no os penalizan por darlas".

"No podemos obviar el resultado, pero el equipo ha jugado un partido muy completo. No encontramos aciertos en las dos áreas. Al descanso, le dije a los jugadores que siguieran igual, porque esa es la línea a seguir. Ellos en una acción aislada encontraron el gol", analizó.

"Me quedo con lo positivo, Samu ha irrumpido muy bien y le necesitamos para tener regularidad. Encontramos el camino que buscábamos, pero no el resultado. La clasificación nos aleja de Europa, pero seguimos en la pelea", continuó.

"Es verdad que ya no estamos cerca de los cuatro primeros puestos, pero ahora se han consolidado los cuatro que marcan diferencias. Ahora el objetivo es estar en Europa, para Champions teníamos esperanzas si alguno de los que la pelean fallaban. Hay que ser realista", dijo además,.

Gerard Moreno reconoció la crisis

El delantero del Villarreal Gerard Moreno reconoció tras la derrota sufrida ante el Atlético de Madrid (0-2) que están "fastidiados" porque acumulan "muchos partidos sin ganar” y eso les ha llevado a “bajar posiciones" en la Liga.



"Nos están penalizando muchos los errores que tenemos. El otro día, nos metió el Betis un gol de estrategia parecido al de hoy, quizá tenemos que ser mas contundentes en las áreas porque contra los grandes eso marca las diferencias", explicó en declaraciones a 'Movistar LaLiga'.



Moreno dijo que marcar el 0-1 hizo que el Atlético estuviera "más cómodo" porque es un rival que juega "muy bien con ventaja". "Es un rival al que, cuando se pone por delante, cuesta meterle mano", ratificó.



"Estamos fastidiados porque son muchos partidos sin ganar y hemos bajado posiciones. Hay que mejorar y queremos cerrar ya la racha de no ganar que no está mandando para abajo y eso se hace con trabajo y analizando lo que no estamos haciendo bien", concluyó.