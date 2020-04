Del alargador de Salvio para ganar al porqué del enfado de Agüero

La Champlay, el torneo organizado por Paulo Dybala y el 'Peque' Schwartzman, ha dejado grandes momentos en estos dos días. Si este sábado ganó James Rodríguez, en esta ocasión le tocó el turno a Eduardo Salvio.

El jugador argentino ganó en la final de este domingo precisamente al organizador de este domingo, Diego Schwartzman. Lo hizo por 1-0, aunque lo más importante fue el dinero recaudado.

Más de 250.000 euros fueron recaudados durante los dos días en favor de la Cruz Roja, para paliar los efectos del COVID-19. A ello se le unirán objetos como camisetas, pantalones y botas de fútbol.

El futbolista de Boca Juniors tuvo que pasar tres pruebas y hacera una ingeniería para poder jugar. Y es que, como confesó su pareja, tuvo que utilizar varios prolongadores para que el cable llegase a la televisión.

Si Salvio fue uno de los protagonistas el domingo, el enfado del Kun protagonizó el sábado. El futbolista del Manchester City mostró su peor cara después de quedar eliminado por James Rodríguez.

"Se me trabó el R1 y por eso lo tiré. Pero después lo arreglé, no pasa nada. No me podía concentrar y encima me hizo un gol justo sobre la hora. Estaba caliente. Desconfiguré todo, apagué la play y me quedé una hora acostado en el sillón caliente", explicó.