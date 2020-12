Del burofax a la llamada de socorro

El día que no esté Messi, puede que muy pronto, el aficionado del Barcelona tendrá que asumirlo como la pérdida de una madre o el adiós al amor de tu vida. Como una catástrofe. Y bien debería el club en entender que acolchar esa orfandad solo puede pasar por una nueva idea, no por buscarle un sustituto. Si el partido ante el Eibar, con el astro en la grada desesperándose de impotencia, fue un tráiler de ese futuro, estaremos ante un thriller de suspense.

El capitán azulgrana, con el tobillo maltrecho, lo vio desde la grada, recién llegado de Argentina, como los directores de cine, gesticulando ante todo lo que veía. Casi nada bueno. Así que el 1-1, además del colofón a un 2020 negado, fue un mal augurio para el futuro.

Abrió la puerta a seguir Messi en su famosa entrevista, y días después la respuesta a su demanda de un proyecto ganador fue una puesta en escena deprimente. Apilando opciones para un triunfo que se escapó por centímetros, pero con esa sensación de languidez que nos hace dudar si lo que necesita el equipo es otros jugadores, un nuevo entrenador o una receta de Prozac.

La vida sin Messi, decíamos, será dura. O cuando menos una moneda al aire según en quien se personifique el legado. Justo lo que ocurrió en el choque contra los de Mendilibar. Si el futuro debe ser Dembélé, será una imprevisibilidad necesaria. El extremo francés, que regresaba, entró al descanso como solución de urgencia. Y respondió con su sello clásico: moviéndose a velocidad de vértigo entre la inconsciencia y la valentía. No está al nivel de Messi, y sin embargo en él es en los pocos en que se vislumbran trazas de algo diferente y con capacidad de revertir un mal escenario. A él se le computan el gol del empate y varias de las oportunidades que no entraron cuando el Barça avasalló a la desesperada.

Si el prisma es el de Braithwaite, nos hablará de una promesa inconsistente. No se le puede negar el trabajo y el empeño al danés, que de hecho acudía a la cita con confianza y en forma. Pero se marchó con el rabo entre las piernas tras mandar fuera un penalti a los 8 minutos, ver anulado un tanto por centímetros y un par de ocasiones en boca de gol en las que el faltó fortuna y la mordiente de un 'killer'.

Con Pedri, en cambio, se abre una gran luz. Se hace mucho hincapié en que hay que protegerlo, que solo acaba de cumplir 18 años. Sin embargo, parece que la mejor manera que tiene el tinerfeño para combatir su bisoñez es precisamente su edad. Esa sensación de que sigue jugando como cuando era niño en el colegio o en las calles del barrio. Pedri, que además ya ha demostrado que al lado de los genios se crece más, lo intenta sin miedo, con calidad y gracilidad. Un futbolista de movimientos ingrávidos, el cosmonauta entre líneas. Otra vez, esta sin Messi, demostró que no está para cuidarle, sino para animarle a seguir siendo descarado.

Se puede romper este monólogo de las penurias azulgranas con Kike García. El único futbolista que por ahora ha conseguido marcar a Madrid y Barça, y en solo cuestión de nueve días, dinamitó el choque con un gol que fue un canto a los delanteros obreros, a los arietes de toda la vida. A esos currantes del balón que nunca serán protagonistas por sus filigranas ni por sus arabescos, pero con los que se puede levantar un imperio. Concretamente, el de la salvación del Eibar. Cierto es que merced a un error muy grosero de Araújo. Pero hay que estar cerca del barro para ver a quien se le cae las monedas del bolsillo.

El Barça, con Messi en la grada y Ter Stegen de capitán, fue un once sin líderes. Entre los pocos que había en el campo estaba Griezmann, pero su capacidad de nuevo estuvo en paradero desconocido. Tampoco De Jong dijo este campo es mío. De los tonos grises solo cabe sacar a Junior, quien suplió a Jordi Alba con nota; solo Dembélé aprovechó uno de sus múltiples buenos centros (más el anulado a Braithwaite).

Coutinho, que entró con aires de cambio en la pared previa al empate, acabó rompiéndose solo y dejando otra pesada noticia para el futuro inmediato. Y Trincao, que cumplía años, tuvo el gol en un buen eslalon en la última oportunidad azulgrana. Pero una vez más el asunto de los centímetros no estuvo del lado de los de Koeman. El neerlandés lo vivó con impotencia y cierta esquizofrenia táctica: aferrado a los centrales de inicio, intentando dar buena imagen como en Pucela, ya no tuvo el factor sorpresa; y tardó bastante en darse cuenta de que ante el Eibar no funciona. Y luego cada cambio fue una ruleta rusa de cambios que acabaron por volver locos a los jugadores. Incluso a Messi. Se le veía en la cara, a pesar de la mascarilla. El futuro sin el rosarino será muy duro, pero el presente con él parece que también. En verano puso un burofax para decir que se iba; ahora esto es una llamada de SOS. El Barça es un caos.