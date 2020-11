Del Estal estaba convencida de que iban a ganar la final

La delantera española Eli del Estal calificó como una "experiencia brutal" su temporada en Corea del Sur, donde acaba de proclamarse campeona de Liga con el Incheon Hyundai Steel Red Angels y fue nombrada MVP en la final del torneo.

Del Estal, de 27 años, llegó a principio de año procedente del RCD Espanyol a Incheon, que buscaba en ella una delantera goleadora, que pusiera la finalización en un equipo muy consolidado y técnicamente muy sólido, plagado de jugadoras surcoreanas con muchas internacionalidades a sus espaldas.

"Ha sido una experiencia brutal, como aprendizaje y también en lo personal", explico en conversación telefónica con 'EFE' la atacante, que ha sumado nueve goles en 17 partidos, solo uno menos que Choi Ji-na, la máxima artillera de la competición.

"El partido fue una locura. Ni en mis sueños imaginaba que iban a salir así las cosas", cuenta sobre el encuentro de vuelta de la final liguera disputado en la víspera y en el que Incheon se impuso en casa a Gyeongju KHNP por 2-0, con la cántabra asistiendo en el primer gol y anotando el segundo.

"Creo que ganamos porque fuimos más fuertes mentalmente. Es difícil de explicar, pero antes del partido yo estaba segura de que íbamos a ganar", asegura. Tras un 0-0 en la ida y con apenas un cuarto de hora por delante, Eli logró romper el cerrojo tras recibir un saque de banda en el área y fabricar la jugada del primer tanto.

Era la primera vez en toda la temporada que su equipo se adelantaba en el marcador al enfrentarse a Gyeongju, que acabó segundo en la temporada regular a solo un punto de Incheon pero que en el historial de enfrentamientos directos de este año salía favorecido con dos empates y dos victorias.

Aunque Incheon llevó casi siempre la voz cantante en el encuentro, Gyeongju tuvo varias ocasiones para llevarse la final, pero no las aprovechó y la propia Del Estal dio la puntilla en el descuento al rematar de cabeza un córner mal defendido por la escuadra rival.

"Creo que una clave importante es que el equipo es como una familia. Puede haber sus roces como en todas las familias, pero al final esa cohesión, que es lo que te da esa fortaleza mental, es lo que marca la diferencia", asegura la delantera.

"Además de eso es importante la experiencia que tienen sobre el campo", explica Del Estal, la más joven en el once inicial junto a la extremo brasileña Nenem (ex jugadora del EDF Logroño) y la centrocampista Jang Seul-gi (ex del Madrid CFF).

Entre el gran repertorio de veteranía con que cuentan las 'Red Angels', la futbolista cántabra destaca, por ejemplo, "la tranquilidad y seguridad que transmite Kim Jung-mi", portera titular del equipo que a sus 36 años suma 116 partidos con la Selección Surcoreana.

Con este último título su equipo suma ocho ligas, todas ellas ganadas de manera consecutiva, lo que lo sitúa, con mucha diferencia, como el conjunto con más WK League ganadas.

"Sobre mi futuro de momento no sé nada", dice con respecto a la posibilidad de renovar con Incheon, con quien firmó un contrato de un año, o buscar nuevo destino en la ventana de fichajes de enero.

Ahora le toca descansar y viajar a España donde, hasta que se esclarezca su futuro, quiere intentar pasar el mayor tiempo posible con su familia, a la que aprovecha para agradecer "todo el apoyo" que le ha brindado en su carrera, más ahora que acaba de sumar su primer título.