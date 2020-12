"Del Horno podía beber tanto o más que un inglés y volver a casa sobrio"

Los días de fiesta hacen que las personas sean más distendidas, se suelten y dejen anécdotas del pasado, como hicieron Joe Cole y Carlton Cole, ex jugadores del Chelsea.

En el podcast 'All to play' de Tom Davies, los ex 'blues' recordaron algunas anécdotas con Asier del Horno como protagonista. "Era como un toro furioso", llegaron a decir.

"¡Podía beber más que cualquier inglés y luego volver a casa sobrio!", aseguró Joe Cole. "¡Wow, encaja en nuestra filosofía de aquí!. Encaja en nuestra filosofía, no quiere ir a comer, quiere ir a las casas de apuestas y luego tomarse unas cuantas y luego irse a casa 'enyesado', eso es lo que quiere hacer. Así que dije que sí, que era un gran chico", añadió Carlton.

Recordó Joe Cole cuando él, De Horno y Wright-Phillips fueron a ver un concierto de los Arctic Monkeys en Bournemouth.

"Recuerdo que iba a un concierto de Arctic Monkeys y fui con Shaun Wright-Phillips. Fue después de un partido, él estaba sentado al lado de Wright y yo tenía una entrada de más y solo dije: 'Del Boy, ¿te apetece?'. No hablaba ni una palabra de inglés y dijo: 'Sí, me uniré. Nada de inglés, así que fuimos en coche hasta Bournemouth para ver a los Arctic Monkeys, no sabía quiénes eran, se plantó en el bar y fuimos a ver el concierto. Lo dejé en el bar charlando con algunos seguidores del Chelsea. Te lo prometo, no tenía más de cinco palabras en inglés. Pero se sentó a hablar con aquellos chicos durante unas dos o tres horas. Vinimos y lo recogimos después del concierto y estaba emocionado, amaba mucho las reuniones sociales", sentenció.