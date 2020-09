"Del Nido conoce al Sevilla, tiene la fuerza y la energía para volver"

Andrés Blázquez, consejero del Sevilla desde 2018, es uno de los que están involucrados en el proyecto de 777 Partners para el Sevilla a través de Sevillistas Unidos 2020, la sociedad que encabeza José María del Nido para volver a presidir al Sevilla. Este lunes, el miembro de la Junta hispalense concedió una extensa entrevista a 'Marca' donde habló sobre esta 'candidatura'.

"Podemos gobernar el Sevilla junto a Del Nido. Si no, no hubiéramos hecho este movimiento", señala Blázquez, tranquilo con la figura del ex máximo dirigente hispalense. En sus palabras, el dirigente no perdió la oportunidad de criticar la gestión de José Castro y avalar su proyecto.

"Dicen que vamos a sacar trapos sucios, pero nosotros no hemos hecho ningún movimiento. Repito que es un proyecto en positivo. No vamos a sacar nada. Lo único negativo que pensamos es que la gestión actual ha sido mala y las cifras que lo demuestran son públicas", explica.

Su visión la fundamenta a nivel económico: "El Sevilla no ha ganado un duro desde que Pepe Castro se puso al frente de la dirección deportiva sin Monchi. La deuda ha aumentado. La diferencia ahora es que sí está Monchi. Y cuando no está pasa lo que pasa. Lo elegante sería que se fuera con la sexta Europa League ganada y con los títulos obtenidos bajo su mandato".

"Castro nos traicionó y también a la familia Carrión, dejándonos a ambos fuera de todo en su alianza con Del Nido. No pensamos que su grupo (Utrera) esté capacitado para liderar un club de fútbol del tamaño e importancia como el Sevilla", añadía en su argumentación.

Y volvió a promocionar la vuelta de Del Nido: "Nosotros creemos que José María conoce perfectamente el club, tiene la fuerza, la energía y una visión compartida de lo que queremos hacer. Nuestro socio ideal es él".