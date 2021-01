Del penalti dudoso de Arbilla al gol de Suárez de Panenka que puede valer una Liga

El Atlético de Madrid pudo remontar finalmente el partido contra el Eibar. Lo hizo desde el punto de penalti y de Panenka para poner el 1-2 con el que terminaría el partido en Ipurua.

Lo hizo desde el punto de penalti en una acción que protestó mucho el cuadro 'armero'. En un balón largo, el propio Suárez y Arbilla disputaron un balón que acabó en el área.

El defensa del Eibar metió la pierna, no tocó el balón y rozó al futbolista del Atlético, que se lanzó al suelo. Melero López no tuvo dudas y desde el VAR no rectificaron la decisión, pese a las insistentes protestas del cuadro vasco.

Dmitrovic, tras marcar él mismo un penalti, estaba bajo palos. Pero el portero del Eibar no esperaba que Luis Suárez tuviese la templanza para tirar de Panenka y firmar la victoria..