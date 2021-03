Del sueño a la pesadilla: ¡Messi falló el penalti para el 1-2!

La primera parte en el Parque de los Príncipes tuvo de todo. Cuando el Barça era superior en el choque, el PSG abrió la lata desde los once metros gracias a Mbappé, que no falló desde los once metros después de una falta de Lenglet sobre Icardi.

Luego, Leo Messi, con un obús imparable a la escuadra de la portería parisina, dio vida a los 'culés' con el 1-1. Y el mismo argentino tuvo en sus botas acercar un poco más el sueño de la remontada.

Cuando la primera parte llegaba a su fin, Kurzawa cometió una falta sobre Griezmann dentro del área que el árbitro no dudó en pitar. En el añadido, el conjunto azulgrana pudo poner un 1-2 de vital importancia.

Sin sorpresa ninguna, la 'Pulga' cogió el balón y lo colocó en el punto de penalti, pero, como hace varias temporadas en el Camp Nou ante el Chelsea en unas semifinales de Champions en 2012, falló en su ejecución.

Keylor Navas paró el lanzamiento, pero se especuló con que se pudo adelantar justo en el momento del disparo. El VAR avisó al árbitro de que no fue así y el choque se fue al descanso con el 1-1.