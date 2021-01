Del West Ham al paro: el deseo de la 'Roca' Sánchez

Carlos Sánchez se despidió del West Ham tras 18 partidos con el primer equipo en las últimas dos temporadas y en este curso no ha encontrado equipo.

En 'Revista Semana', el futbolista ha explicado que no pudo firmar con Atlético Nacional: "Se logró una comunicación con ellos, pero por cosas de los clubes se tomaron otras decisiones. De igual forma hubo otro club importante en Colombia que me llamó, pero no sé qué pasó. No se dieron las cosas y no se concretó nada".

"Espero que en algún momento se puea dar la posibilidad porque es una asignatura que tengo pendiente porque nunca jugué en Colombia", dijo la 'Roca', que quiere jugar en un club colombiano antes de colgar las botas.

A lo largo de su carrera ha pasado por clubes como el Elche y el Espanyol en España, la Fioretina o el Aston Villa.