Dele Alli, nostálgico al acordarse de Pochettino

El Tottenham de Pochettino es uno de esos equipos que no se olvidan. El argentino estuvo un total de seis temporadas como entrenador de los 'spurs' (de la 2014-15 a la 2019-20) y estuvo a punto de lograr una Champions en 2019, cuando perdió la final ante el Liverpool.

Durante su época en Londres, Dele Alli fue uno de los activos más importantes. Desde la 2015-16, cuando llegó al equipo, fue indispensabe para su entrenador: llegó a jugar 50 partidos en dos cursos de manera consecutiva (2016-17,2017-18).

Por ello, y en declaraciones para 'PlayOn', el podcast de la FIFA, el centrocampista se acordó de su etapa bajo las órdenes del argentino, que ahora dirige al PSG.

"Tuve mucha suerte de tener un entrenador como Pochettino, era un tipo increíble y muy experimentado. Me llamaba si hacía tonterías y me hablaba. No lo hacía como un padre, pero sí con ese tipo de vibraciones", explicó un nostálgico futbolista.

Desde hace varias temporadas ha perdido protagonismo en un equipo en el que ya apenas cuenta para Mourinho. Su rumor de salida al PSG estuvo sobrevolando Londres, pero finalmente no llegó a buen puerto.