Dele Alli, un problema que tensa la relación Mou-Levy

Por Dele Alli se pelean los grandes de Europa y el Tottenham lo sabe. El atacante ha sido relacionado con entidades como el Paris Saint-Germain, el Real Madrid, entre otros, de modo que se trata de un jugador con mucho mercado y que puede dejar una buena cantidad de dinero en las arcas.

Pero no es que el Tottenham quiere vender a Dele Alli, sino todo lo contrario. El presidente Daniel Levy cree y confía mucho en el atacante inglés y no quiere desprenderse de él, como indicó 'AS', sobre todo porque es un jugador que lleva media carrera en los 'spurs'.

Además, no se conoce a Daniel Levy por ser un presidente con el que es fácil negociar y que deja a sus jugadores importantes salir sin demasiadas restricciones o complicaciones. Sin embargo, es Mourinho el que no cuenta con Dele Alli.

El entrenador del Tottenham ya lo ha dejado claro en más de una ocasión, aunque también ha instado al futbolista a que se gane el puesto públicamente: "No quiero que los jugadores se lamenten, no quiero que se sienten frustrados ni que sienten que tengo algo contra ellos...".

Lo cierto es que Dele Alli se quedó fuera del partido frente al Newcastle, en el que ni tan siquiera estuvo en el banquillo. El joven futbolista de 24 años ha pasado a ser más un jugador de Europa League o de segundas competiciones a la Premier League y la situación tensa la relación Mourinho-Daniel Levy o, lo que es lo mismo, entrenador-presidente.