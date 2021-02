Demasiado regalo como para no aprovecharlo

No todos los días pincha el líder en LaLiga y era muy difícil que el Real Madrid, experto en no morir, no lo aprovechara. Viajó a Zorrilla bajó mínimos y más pendiente de la Champions que otra cosa, pero todo cambió durante la tarde del sábado. Tropezó el intocable Atlético y se abrió la Liga. Los de Zidane, era evidente, lo aprovecharon.

Lo hicieron gracias a que este Real Valladolid cada jornada preocupa un poco más. No tomó la decisión de echar a Sergio Ronaldo y ahora parece que las jornadas pasan sin un motivo evidente para su destitución. El partido de los suyos ante el Real Madrid tampoco dio para echarle, pero lo cierto es que los blanquivioletas volvieron a marcharse de vacío. La típica indecisión que va empujando a un equipo a Segunda.

De vuelta a los blancos, que viajaron a Pucela con lo puesto y un banquillo en el que Isco estaba rodeado de chavales, enseguida quedó claro su reciente interés en la cita. El Madrid mandó de salida por el miedo de un Valladolid que guardó demasiado respeto al nombre de su rival y que tardó un poco en darse cuenta de que podía llevarse el partido.

Courtois, salvador

Tras varios minutos en los que casi no salieron de su campo, los locales estuvieron a un par de paradas de Courtois del gol. Salvó el belga ante Orellana y, acto seguido, evitó el tanto en un 'penalti' con defensa de Janko en el que adivinó la intención del lateral reconvertido a extremo. Los sobresaltos cesaron para los de Zidane con un posible penalti de Casemiro que obviaron colegiado y VAR y que despertó toda clase de comentarios en las redes socialesa.

Los blancos crecían conforme aumentaban las dudas en defensa de Bruno. Asensio, casi inoperante, lo probó desde lejos, pero el peligro llegaba por la banda contraria, donde sobre todo Mendy se acostumbró a pisar área rival con frecuencia. El esquema con doble lateral de Sergio invitaba a alegrías y el lateral galo lo captó a la perfección en la primera parte. En la segunda, lo haría con mucho más tino Lucas.

Dos goles anulados a Mariano, que le puso ganas pero demostró falta de físico, avisaron a un Valladolid que volvería a coger respeto al choque. Pero es que el equipo 'merengue' tampoco arriesgaba demasiado. La primera parte la cerró Casemiro con un cabezazo que se fue por arriba en una acción a balón parado tras dudosa mano de un Masip que se salió por el lateral del área con el balón.

Avisó al filo del primer tiempo, también en el comienzo del segundo... y terminó marcando el único gol del partido. El brasileño arrancó la segunda mitad con nueva ocasión clara a balón parado y mismo resultado. Volvió a engañar a Bruno en la finta y cabeceó demasiado solo. A la tercera, Luis Pérez ni le incomodaría.

Pero, igual que en la primera parte, el Valladolid también pudo marcar primero en la segunda. Antes del 0-1, Mendy cometió un pecado capital con un balón horizontal desde la banda hacia el centro que pareció un centro perfecto para Orellana. Eligió la potencia el chileno, le salió centrada y Courtois volvió a evitar el descalabro.

Cuando mejor y más animados estaban los locales, llegó el único tanto y luego no pasó mucho más. Había olvidado durante 65 minutos sus problemas clasificatorios el Pucela y los recordó de golpe con el 0-1. No les funcionó nada a los de Sergio en los últimos minutos y ni llegaron a poner en aprietos al Madrid. Zidane, ya con el Atalanta en la cabeza, se limitó a cumplir el trámite con los cambios y ordenó al equipo defender el 0-1. Una victoria poco brillante, pero de las que ganan Ligas. Curioso que esto se dijera del Atlético de Madrid solo hace siete días...