Demba Ba contó cómo Mou arruinó su carrera

La carrera de Demba Ba pudo ser muy distinta a la que el delantero ha llevado. Especialmente en los últimos años. El futbolista recordó cómo quiso abandonar el Chelsea después de su fracaso como 'blue'. Aseguró que fue José Mourinho quien no le dejó.

Todo sucedió en el verano de 2013. Arsène Wenger había contactado con él y le había asegurado que haría todo lo posible por ficharle. Desafortunadamente, no fue suficiente por culpa del técnico luso.

"Wenger me llamó, pero Mourinho bloqueó mi marcha al Arsenal", rememoró Demba Ba en 'FourFourTwo'.

"Estaba muy cerca de fichar por el Arsenal. Estaba en París y recibí la llamada de Wenger. Me preguntó si estaba dispuesto a viajar a Londres para los exámenes médicos. Lo hice. Me desperté a las nueve, cogí un tren, llegué a Londres... y el trato no se pudo cerrar", profundizó el atacante senegalés.

Demba Ba hubiera sido el tercer fichaje 'gunner' del día tras Viviano y Özil, pero Mou lo impidió: "Decidió bloquear el traspaso, pues no quería reforzar a un rival".

El delantero se quedó en el Chelsea, pero Mourinho apenas le utilizó en 29 partidos y solo en seis como titular. Eso sí, hizo ocho goles y dio dos asistencias.