Dembélé aceptaría irse del Barça, pero con una condición

El Manchester United es el último equipo que ha sonado como posible destino para Ousmane Dembélé. Old Trafford podría acoger al francés.

Asegura 'Mundo Deportivo' que Dembélé ya no se negaría a abandonar el Camp Nou. Con el paso del tiempo habría cambiado su idea inicial de permanecer en Barcelona y aceptaría irse al Manchester United.

Eso sí, explica el rotativo catalán, que solo se plantea irse si es un traspaso. Dembélé no se plantea irse cedido a ningún equipo.

El FC Barcelona también lo quiere así. Prefiere que Dembélé se marche traspasado. Ambas partes, por tanto, están de acuerdo.

El hecho de no haber jugado ni un solo minuto ante el Celta (0-3) habría hecho que Dembélé tome la decision de salir. No quiere seguir en el Barça si no se va a mover del banquillo.

Ahora falta que el United mueva ficha. Dembélé es el 'plan B' de los 'red devils'. La prioridad para el equipo dirigido por Solskjaer es Jadon Sancho, pero el Borussia Dortmund se niega a ceder, por lo que finalmente podría ser el galo el elegido para reforzar el ataque.