Dembélé explicó su explosión: "En el 2017 era débil físicamente"

Ousmane Dembélé continuó con su evolución ante la Real Sociedad y se fue del Reale Arena con un gol que pudieron ser dos de no haber tenido lugar un fuera de juego por centímetros que fue bastante ajustado.

El francés llegó a su partido 35 esta temporada y está a siete de alcanzar los 42 de sus segunda temporada en el Barça, la más productiva en números y la de mayor continuidad.

Igualmente, el extremo lleva ya 2.154 minutos de juego, por lo que está a menos de 400 de los 2.506 que son su tope en el conjunto 'culé' en la mencionada 2018-19.

Datos todos ellos que avalan su enorme mejoría en el aspecto físico. A Dembélé ya no le amargan las lesiones y en 'Téléfoot' reconoció que se sentía mucho más fuerte.

"En 2017 me encontraba muy débil. Ahora he cambiado físicamente y me siento mejor preparado para los partidos", explicó el azulgrana, que agradeció el nuevo trabajo físico del equipo: "Este año va mejor, he mejorado mucho con los preparadores físicos, la forma de entrenar, la forma de preparar los partidos... todo ha cambiado. Ahora me siento bien".

Con todo, Dembélé cree que las lesiones le ayudaron a madurar. "Estas son experiencias de vida que hay que tomar con una sonrisa", matizó un futbolista que aún cuenta con 23 años y tiene toda una carrera por delante.