"Dembélé puede ser uno de los tres mejores del mundo en dos años"

Tras la renuncia de Josep Maria Bartomeu a su cargo de presidente en el Barcelona, el club busca un nuevo comandante en las nuevas elecciones. Uno de los posibles a ocupar ese puesto es Víctor Font, precandidato. En ese posible organigrama del futuro estaría Jordi Cruyff, que pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para ofrecer más claves del proyecto.

"Todo el mundo ve el potencial que tiene Dembélé. Es algo que influye en ese miedo que tiene el Barcelona en dejarlo marchar. Puede que en dos años se convierta en uno de los tres mejores jugadores del mundo", aseguró Cruyff.

"¿Director deportivo? Es algo que me apasiona. Ahora estoy entrenando, pero ser el técnico del Barça está al alcance de muy pocos y la dirección deportiva siempre me ha gustado y para eso me he preparado", añadió.

Convencer a Messi, primordial: "Renovar a Leo debe ser una de las grandes prioridades, el equipo debe construirse a su alrededor. Si dice que no quiere, habrá que mirar otra forma de construir el equipo porque no hay otro Messi. Más que negociar con él es convencerle, sobre todo si se tiene en cuenta que el plan puede durar tres o cuatro años para estar en la élite. Igual te dice que no quiere esperar tanto".

"Si Koeman hace las cosas bien, no se le va a cambiar. Font ya dijo que hay otras posiciones para la gente que considera que pueden ser importantes para el día de hoy y de mañana en el club", sentenció Jordi Cruyff.