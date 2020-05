Dembélé quita el sueño al Barça

El FC Barcelona se prepara para el verano. Quiere hacer fichajes importantes como el de Lautaro, pero para ello, quiere dar salida antes a jugadores transferibles.

Uno de los futbolistas por los que escuchará ofertas, afirma 'Marca', es Ousmane Dembélé. Pero parece que no hay nadie dispuesto al 100% a fichar a Dembélé.

Según esta fuente, al Barça le está resultando complicado encontrarle nuevo destino a Dembélé. Piden por él 60 millones de euros.

Habría clubes interesados en el galo, pero todos ellos tendrían también dudas sobre su rendimiento y adaptación. No están dispuestos a desembolsar semejante cantidad sin tener la certeza de que Dembélé se adaptará.

En el FC Barcelona tienen bien cubierta la delantera, independientemente de si finalmente llega o no Lautaro Martínez. En plantilla están Messi, Griezmann, Luis Suárez, Ansu Fati y Braithwaite. Además, volvería Coutinho, aunque la idea pasa por darle salida también, al igual que en el caso de Braithwaite, ex del Leganés.

No hay sitio en el Camp Nou para Dembélé. Eso sí, asegura el rotativo español que tampoco hay prisa por darle salida: no van a regalarlo. Quieren sacar por él al menos 60 millones de euros. Si no llega una oferta similar, estarían dispuestos a seguir contando con Dembélé otro año más.

De momento, Dembélé no se ha pasado por la ciudad deportiva. El jugador estaba citado este lunes para hacerse los test del COVID-19, pero finalmente, la entidad prefirió que se quedase en casa para evitar contacto con sus compañeros.