Dembélé, un enamorado del Leeds United de Bielsa...

A menudo se tiende a olvidar que los jugadores no dejan de ser chavales con sus aficiones como cualquier otro. Ousmane Dembélé tiene una que le acerca bastante al mundo terrenal. Es un fanático del Leeds United e incluso ha hecho lo posible por hacerse con varias camisetas de los jugadores del equipo.

Patrick Bamford, estrella del equipo de Marcelo Bielsa, lo confirmó en una entrevista con los medios del club. Todo sucedió después de un choque del Leeds United ante el Fulham: "Meslier -portero francés del equipo- me dijo después del partido: 'Necesito tu camiseta, por favor'. Sí, no hay problema, ¿para quién es? 'Para Dembélé".

Bamford no se lo podía creer: "¿El del Barça? 'Sí, es un gran seguidor del equipo, quiere tu camiseta y la de Kalvin Phillips', me explicó. No me lo podía creer, pero le pedí la suya".

"El otro día, en FaceTime, me llamó y me enseñó la camiseta del Barça y su mensaje: 'A mi hermano Bamford, Dembélé", concluyó el delantero goleador del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa.