Demichelis explicó los motivos para no ir al Betis con Pellegrini

Martín Demichelis tuvo la reciente posibilidad de ir al Betis como ayudante de Pellegrini. En declaraciones a 'Radio Continental', el que fuera jugador a las órdenes del chileno en el Málaga explicó los motivos por los que no se dio la operación.

"Tuve la chance de irme al Betis con Pellegrini y no se dio. Ellos (en alusión al Bayern) están contentos y me dijeron que no tenía por qué apurarme", comentó el entrenador Sub 19 del flamante campeón de Europa.

"El Bayern tiene una estructura muy grande, pero antes que nada es una familia. Sé el lugar en el que estoy y a lo que me tengo que dedicar. No me exigen resultados, sí muchísima formación. Esta temporada debutaron en el Bayern tres futbolistas que yo tuve en mi categoría", comentó con orgullo el ex internacional argentino.

También se 'mojó' Demichelis acerca del futuro de Leo Messi. Su opinión es bastante clara. "Digo Messi y pienso en el Barcelona, y digo Barcelona y pienso en Messi".