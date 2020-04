Denilson contó cuando un emisario del Sevilla almorzó en su casa

Denilson pudo haber acabado en el Sevilla. Dicho así, uno fija los pensamientos en la estrella que Lopera compró del Sao Paulo para convertirla en ese momento en el fichaje más caro. Pero no, hablamos del brasileño que hizo carrera en el Arsenal.

El ya ex futbolista, según relató en 'Globoesporte', se refirió a ese capítulo de su vida. "Iba a ser prestado a otros clubes. Uno de los interesados era el Shakhtar y también hubo interés del Sevilla. De hecho, un representante del club llegó a almorzar en mi casa. Pero pedí regresar a Brasil. Realmente, iba a ir a Fluminense, no a Sao Paulo. Las cosas cambiaron en el último momento y terminé yendo al Sao Paulo", contó.

El centrocampista brasileño no lo pasó nada bien en Europa, pese a su lustro como 'gunner'. "Como estuve en el clubdurante cinco años y dos o tres de ellos completamente solo, comencé a llevarme gente conmigo, pero, aun así, extrañaba mucho a mi familia. Emocionalmente no estaba bien. Me quedaban meses para obtener el pasaporte europeo, que para entonces se necesitaban seis años. Pero no aguantaba más. El frío de Inglaterra... me cansaba emocionalmente el país. Dentro del campo me influyó mucho", compartió.

"Si me llego a quedar, no sé qué habría sucedido", contó Denilson, "agradecido" con el Sao Paulo por haberlo 'rescatado'.