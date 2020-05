Denis Suárez aboga por un reinicio seguro

Denis quiere terminar la Liga en el césped, pero no a cualquier precio. El futbolista gallego del Celta, en una entrevista concedida a 'beIN Sports', ha pedido que se vuelva, pero con seguridad y sin correr riesgos.

Así lo explicó Denis Suárez, al ser cuestionado por la posible vuelta del fútbol español. "Yo estoy a favor de volver cuando se vuelva con seguridad y sin riesgo", empezó diciendo.

"Entiendo las posiciones de todo el mundo como el presidente del club y de LaLiga. Volver a entrenar individualmente no aporta riesgo, pero los test del COVID-19 me plantean dudas", continuó.

No dudó en criticar ese ansia por testar a los jugadores cuanto antes. "¿Por qué a nosotros sí nos los dan y no a la gente que lo necesita más en los hospitales? ¿Por qué hay test para futbolistas y no para los sanitarios? Si hubiera para todos no habría problema", espetó.

"A algunos les beneficia y a otros les perjudica. Yo quiero acabar, pero con seguridad. Acabarla a medias no sería justo. pase lo que pase será complicado", dijo, cuando le comentaron que el Celta estaría salvado en caso de suspensión.