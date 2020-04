Denis Suárez cree que LaLiga terminará sobre el césped

El coronavirus obligó a detener LaLiga, pero la idea es que las jornadas que tuvieron que aplazarse se jueguen en los próximos meses. Aún no se sabe si será posible, todo depende de la crisis sanitaria.

Pero Denis Suárez es optimista. "Se acabará jugando, tiene toda la pinta. Ahora mismo, lo importante no es pensar cuando volveremos, si este mes o dentro de dos meses. Cuando se juegue tenemos que estar al 100% para poder salvarnos, que no era el objetivo principal de la temporada, pero es lo que ahora nos toca", señaló en declaraciones a 'TVG'.

El futbolista del Celta opinó sobre la posibilidad de que se cancele: "A unos equipos les beneficia que se juegue y a otros que no. En nuestro caso, si se diese por finalizada LaLiga, estaríamos salvados. Si no se acaba LaLiga, unos van a decir que es justo y otros que no".

Denis Suárez le sacó el lado positivo al parón: le ha servido para recuperarse de su artritris en el tobille. "Me está ayudando a recuperarme y, si se da el caso de que vuelva a jugar, estaré recuperado".