Denis Suárez cree que les falta madurez para ser competitivos

En Balaídos hay cierta preocupación. LaLiga no ha hecho más que empezar, pero en el Celta los goles están costando.

"No nos vamos a engañar, el equipo no está teniendo gol en este inicio de temporada. Ha marcado Iago Aspas tres goles y Sergio Carreira uno. Todos tenemos que aportar, yo mucho más en esa faceta, no sólo en la de dar asistencias porque también tengo que marcar goles", admitió Denis Suárez en una entrevista con 'CeltaMedia'.

El ex futbolista del Barça hizo autocrítica porque, a su juicio, "ciertos jugadores" de la plantilla tienen que dar "ese paso" que necesita el equipo para evitar "el sufrimiento" de las últimas dos temporadas para conseguir la permanencia en LaLiga.

"Ese sufrimiento siempre está en la cabeza de algunos jugadores", subrayó Denis Suárez, quien dijo sentirse "mucho mejor" a nivel físico después de no poder realizar la pretemporada con el equipo a causa de la lesión muscular sufrida a finales de la pasada temporada.

"En los partidos que he jugado los 90 minutos he sido el futbolista que más kilómetros ha hecho, eso demuestra que físicamente estoy bien. Tengo que mejorar con el balón porque es mi punto fuerte y a veces estoy algo espeso, pero eso con el trabajo y los partidos llegará", comentó.

En este sentido, dijo estar convencido de que "el mejor" Denis todavía está por llegar: "La temporada pasada empecé a un nivel muy alto y luego tuve muchos problemas con el tobillo. Y cuando recuperé de nuevo mi nivel después del confinamiento tuve otra lesión por la acumulación de partidos".

En cuanto al choque del próximo domingo contra la Real Sociedad, que llegará a Balaídos como líder de LaLiga pero tras caer anoche ante el Nápoles en la Europa League, señaló que si defienden bien, tendrán "muchas opciones de ganar porque ellos también dejan jugar".