Denis Suarez quiere volver a ser protagonista

Denis Suárez tiene ganas de volver a pisar el césped. No ve el momento de jugar de nuevo.

"Creo que llego mejor de lo que me fui, ahora veremos en el campo. Se han ido un montón de molestias, me queda un poquito pero creo que si se vuelve a jugar voy a poder hacerlo sin problemas. Este parón me ha venido bien para recuperar el tobillo y ponerme bien físicamente”, explicó.

El ex jugador del Barcelona reanudó los entrenamientos haciendo los mismos ejercicios que sus compañeros, después de superar la artritis que venía arrastrando desde finales del pasado año.

"Quiero ser el Denis protagonista de las primeras jornadas, mejorar lo que hice", insistió el internacional español, para quien es fundamental que se respeten “los pasos” marcados por las autoridades sanitarias para poder empezar pronto.

"Todo el mundo está deseando que vuelva el fútbol. Lo que puedo decir es que cuando volvamos, vamos a dar el máximo. Han sido dos meses difíciles pero seguro que pronto vuelve a la normalidad", comentó a los medios del club.

Recordó que al disponer de un gimnasio en su casa ha podido entrenarse de lunes a sábado y señaló que por eso cree que llega bien a la primera fase de los entrenamientos individuales, que está siendo "extraña" por la falta de contacto con todos sus compañeros.

Denis Suárez espera que, una vez se ranude la competición, el Celta siga la línea de los últimos partidos, y destacó que estas cuatro o cinco de semanas de pretemporada les vendrán bien para terminar de adaptarse a la idea de juego de Óscar García Junyent.