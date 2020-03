Denis Suárez se sumó a un reto viral en casa acompañado de sus dos perros

La suspensión del fútbol y el estado de alarma en España tiene a los futbolistas en sus casas llevando a cabo planes individuales de entrenamiento, pero el balón nunca puede faltar.

Y si no, que se lo digan a Denis Suárez, quien se dejó ver a través de sus redes sociales divirtiéndose dando patadas al esférico en compañía de sus dos perros, quienes parecían bastante animados ante el esférico.

Cada uno se consuela con lo que puede mientras se lucha contra el avance del coronavirus. El vídeo compartido por el centrocampista del Celta pertenece a una cadena que están realizando futbolistas para grabarse de esta guisa con el claro mensaje de quedarse en casa.

La etiqueta de esta cadena es "#stayathomechallenge" ("reto yo me quedo en casa") y los elegidos por el canterano del Barcelona fueron Sergi Roberto y sus compañeros Iago Aspas y Rafinha Alcántara.

Thanks @433 for the nomination!

Seamos responsables y quedémonos en casa. #yomequedoencasa