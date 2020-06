Denuncian al 'Tecla' Farías por violencia de género

Graves acusaciones las vertidas por Nadia, una joven de 23 años, hacia el 'Tecla' Farías. La mujer denunció que el ex futbolista de River Plate le pegó y le quiso matar.

"Me quiso matar. Me quería ir. Le digo que me dé el dinero para un Uber y me dio, pero faltaba otro dinero de olo acordado. Le reclamé y me dijo que quería estar conmigo de nuevo. Forcejeamos, yo le decía que me diese el dineor, que no era lo pactado y me atacó porque quería estar conmigo", desveló Nadie en 'Crónica'.

No quedaron ahí las acusaciones. "Tenía mi móvil en la mano e hice un vídeo del momento en el que le pedía el dinero. Ahí me agarra uno de los amigos de atrás, éramos, cuatro, me hacen caer y me agarran de los braxos. Me dijeron que no me iban a dejar ir hasta que no esl diese la clave del móvil. El 'Tecla' me dijo que si no le daba la clave me iba a matar", confesó.

"Tengo cortes porque me defendí, no me dejaban ir porque querían mi móvil, me agarró del cuello y los amigos le pidieron que parase porque me iba a matar. Les di la clave por miedo", añadió.

La versión de Farías dista mucho de la de Nadia. El 'Tecla', según indicó 'Olé', aseguró que el agredido fue su amigo Nicolás cortadi y que él en ningún momento tuvo una pelea con ella.

La Fiscalía Nº 16 de La Plata y el Juzgado de Garantías Nº1 están investigando los hechos. Además, Farías se enfrenta a una sanción por no cumplir la cuarentena.