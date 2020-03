Depaoli anunció que tiene coronavirus

Depaoli tiene coronavirus. Su equipo, la Sampdoria, no lo anunció en un comunicado oficial como es costumbre, pues ya avisó de que no lo haría. Pero no pudo evitar que su futbolista lo hiciera en una publicación de Instagram en la que también pidió a sus seguidores que se quedaran en casa.

"Hola amigos... Desafortunadamente, di positivo en COVID-19. ¡Quiero dejaros claro que estoy bien! Este monstruo invisible nos está golpeando indiscriminadamente, pero tomando las medidas correctas y siguiendo las directrices sanitarias, podemos ganar nuestro mayor partido y volver más fuertes que antes", escribió el jugador.

"Un abrazo a todas las personas infectadas y gracias a todos los médicos que nos están ayudando. Nos quedamos en casa", añadió. Dejó así un claro mensaje en dos vertientes: está bien y quiere que sus seguidores hagan caso a las autoridades y no salgan a la calle.

A pesar de que la Sampdoria no anunciará previsiblemente qué actuaciones llevará a cabo, se espera que se le realice la prueba a todos los que han estado en contacto con Depaoli. Es el protocolo que han estado siguiendo los demás clubes con casos positivos.