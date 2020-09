Depay, de decir que quería jugar en el Madrid a estar a un paso del Barça

El fútbol es como la vida y todo puede cambiar en cuestión de años. Y si no, que se lo digan a Memphis Depay. Lejos quedaron esos días en los que deseaba vestir la camiseta del Real Madrid. Su realidad actualmente es distinta: el Barça le quiere y él lo sabe.

"Creo que voy a jugar en el Real Madrid. Es mi objetivo. Pero eso solo lo sabe Dios, él me ayuda y me lleva", declaró la estrella del Olympique de Lyon, en 2017, a 'De PSV Supporter'. Por entonces, ya era de los mejores, si no el mejor, del conjunto 'gone'.

Tres años más tarde, en 2020, está muy cerca de vestir de azulgrana. Él mismo lo reconoció después del encuentro de la Liga de las Naciones entre Países Bajos e Italia. Es uno de los señalados por el nuevo entrenador 'culé' para la reestructuración de la plantilla.

"Sé que hay interés, sí... pero no puedo decir mucho más porque tampoco he hablado mucho con mi agente. Vamos a esperar a ver qué sucede. Tengo que hablar con el Olympique de Lyon", aseveró Memphis Depay a 'NOS' justo después del enfrentamiento.