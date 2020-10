"Depay está decepcionado con el Barça; intentará ir en enero"

Jean-Michel Aulas, presidente del Olympique de Lyon, sabe que Memphis Depay quiere jugar en el Barcelona. Es consciente de que lo intentó en verano y sabe que lo hará de nuevo en enero. Lo reconoció en una entrevista con el diario galo 'L'Équipe'.

"Desde el principio, fui claro con Memphis. Había tenido dos veces al presidente Bartomeu en Barcelona, ​​que me dijo que no veía cómo se podían hacer las cosas. Sé que Koeman le dio esperanza y Memphis estaba dispuesto a esforzarse. Hoy está decepcionado, pero no con nosotros, sino con el Barcelona", dijo.

"Hará todo lo posible para encontrarse en condiciones de ir allí en enero. No soy yo quien tomará la decisión, es Juninho, de la misma manera que tomó todas las decisiones de la ventana de fichajes con Vincent Ponsot. Rudi García luchó en cuerpo y alma para mantener Memphis. No he renunciado a la idea de renovarle, pero, como siempre ha dicho que no, me parece difícil", añadió.

Estas palabras casan con las últimas informaciones, que apuntan que el Barcelona intentará hacerse con Eric García y con Memphis Depay, incorporaciones frustradas, en el mercado invernal. Todo dependerá, en el caso del neerlandés, de si convencen a Juninho.

Koeman, con pocas caras nuevas

La no llegada de Memphis Depay y Eric García comportó que Ronald Koeman, que fue contratado para hacer una criba en el vestuario, afronte esta temporada con pocas caras nuevas. El club ya dio la lista de dorsales y las novedades no brillan por cantidad.

De hecho, Martin Braithwaite, que sonó para abandonar el equipo, llevará el '9' que dejó desierto Luis Suárez y que estaba destinado para la estrella del Olympique de Lyon. Al técnico le toca trabajar con lo que tiene, de momento, hasta el mercado invernal.