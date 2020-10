Depay y su fichaje frustrado por el Barça: "Estuvimos a punto de cerrar el trato..."

Durante varias semanas, el Barcelona, tras confirmar que no continuaría Luis Suárez, indagó en el mercado en la búsqueda de un delantero que pudiese satisfacer las necesidades de un Ronald Koeman que tenía claro el perfil que deseaba.

En ese escenario la silueta que sobresalía era la de Memphis Depay. El atacante del Olympique de Lyon ya conocía al técnico de su etapa como seleccionador neerlandés. Koeman creía que Depay encajaba en el estilo que implanta en el Barça.

Sin embargo, en un vaivén de rumores, el cuadro azulgrana no pudo concretar la operación con el Lyon y, tras la no salida de Ousmane Dembélé, no se lanzó a por Memphis, que habló de ello en su último compromiso con Países Bajos tras el amistoso ante México.

"Estuvimos a punto de cerrar el trato, pero ciertas reglas y regulaciones impidieron que sucediera, desafortunadamente...", desveló el delantero.

Unas declaraciones que van en consonancia con las informaciones que llegaron un día después al cierre de mercado. Una operación que podría darse en un futuro, a corto plazo, como el propio Jean-Michael Aulas, presidente del Lyon, comentó.

Sobre el partido, Depay concretó que el equipo no pudo combinar en zona ofensiva y, fruto de ello, fue esa derrota ante la Selección Mexicana por 0-1.