Descartes de oro

La política de fichajes del Madrid no parece ser del gusto de su entrenador. Es la historia de cada temporada, y se reflota cada vez que se avecina la época de las rotaciones forzosas.

No es que Zidane no dé uso a los fichajes que realiza el club (que aunque puedan parecer pocos, no han sido especialmente baratos), es que parece recelar de ellos.

En ocasiones parece que no hubiera comunicación entre él y la dirección deportiva, porque si no no se entiende que le fichen jugadores para dar el relevo generacional a sus inamovibles titulares y él los ignore.

Esta temporada el foco está puesto en cuatro futbolistas que al Madrid le han costado casi 150 millones de euros: Jovic, Militao, Odriozola y Odegaard, de mayor a menor desembolso.

Son cuatro jugadores que, además de haber costado una millonada (de hecho, solo Odegaard se libra de ese sambenito), son jóvenes y con gran proyección.

Hablar de ellos como del futuro del club no es descabellado, pero para crecer han de jugar, y Zidane no les encuentra hueco. La exigencia en el Madrid es máxima, y los errores se pagan. Y parece que el galo no está dispuesto a correr riesgos con ellos: en caso de duda, mejor lo malo conocido.

No hemos visto dos malas actuaciones seguidas de ninguno de ellos, porque no tienen segundas oportunidades. Y a veces, ni primeras, como es el caso de Jovic.

El objetivo de Zidane, a la vista del maratón de partidos que le deparará el invierno al Madrid, debería plantearse muy seriamente el recuperarlos para la causa.