Deschamps admitió el bajón de Mbappé, pero tiene fe ciega en él

No son pocas las voces que empiezan a cuestionar el rendimiento de Mbappé. Rothen, ex futbolista de Mónaco y PSG, los dos clubes de la carrera del delantero, fue el último en criticar su nivel: "Hay muchas facetas en las que sufre y no ha progresado nada".

Los números del francés siguen siendo más que decentes. Lleva 13 goles y siete asistencias en 17 partidos. Pero hay quien piensa que ha dado un pequeño bajón, especialmente en el liderazgo y a la hora de aparecer en los momentos cruciales. Por ejemplo, en Champions solo logró marcar ante el Istanbul, por partida doble, de los cinco choques que disputó.

El primero en admitirlo es Deschamps, seleccionador galo. Pero el técnico sigue teniendo fe ciega en la calidad de una de las estrellas de los parisinos. Y así lo quiso refrendar en unas palabras recogidas por 'Europe 1'.

"Incluso Kylian puede tener un período en el que está un poco peor. Ha hecho tantas cosas extraordinarias... Continúa haciéndolas a pesar de que su eficiencia ha estado por debajo de lo que solía ser. Pero no me preocupa lo que es capaz de hacer y lo que será capaz de volver a hacer", sentenció.

A Mbappé se le achaca cierta irregularidad, aunque el verdadero problema que está sufriendo son las lesiones. Los problemas físicos le han hecho perderse varios partidos y dejarle en el banquillo en otros. Y es que Tuchel no ha querido añadir a sus molestias un puñado de minutos fruto del apretado calendario de esta temporada. Por ello, ya suma hasta cuatro choques entrando como suplente, algo impensable a estas alturas en otras campañas.