Deschamps dejó su futuro en el aire para después del Mundial

Poco más de dos años quedan para el Mundial de Catar. En diciembre, la Copa del Mundo tendrá nuevo dueño y Francia podría tener nuevo entrenador.

Y es que Deschamps, seleccionador galo, dejó unas declaraciones en 'RTL' en las que no descarta acabar su ciclo como técnico del combinado nacional francés.

"Después de la Copa Mundial en Catar, serán más de diez años a la cabeza de la Selección. Estoy orgulloso. No estoy excluyendo nada para mi futuro. Por el momento, no me veo en el proceso. Necesito la adrenalina del campo", comentó.