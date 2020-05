"Deschamps me enseñó que ganar era importante; Ferguson, que era lo normal"

Lateral en Old Trafford durante más de ocho campañas, el nombre de Patrice Evra siempre irá ligado al del Manchester United que se cansó de ganar títulos en los primeros años de este siglo.

El galo, díscolo como pocos, charló de su tiempo en el equipo 'red devil' y de cómo Ferguson les cambió la mentalidad cada día. "Deschamps me enseñó que ganar era importante, pero Ferguson me enseñó que ganar debía ser lo normal", comenzó el francés.

"Nos hacía jugar como robots. No me sentí humano jugando en el Manchester United. Cuando ganábamos, cuando hacía algo bueno... no sentía nada especial. Era algo normal", continuó el lateral izquierdo, llegado desde el Mónaco.

Evra desveló una anécdota con el técnico escocés. "Los jugadores no nos parábamos a firmar autógrafos si no lo hacía nadie. Era como un pacto. Entonces, estábamos en el bus esperando a Ferguson y él se detuvo a firmar autógrafos a todos los aficionados", comenzó el francés.

"Tardó como 45 minutos y pensé: 'Vale, ya está'. Pero subió y nos echó una gran bronca: '¡Esa gente paga vuestros salarios! ¡¿Quién coj*nes os creéis que sois?! Ahora bajad y firmad a la gente", rememoró Evra para concluir.

Esta no es la primera vez que el ex internacional francés narra anécdotas sorprendentes. Ya reveló que estuvo jugando meses con un filete de pollo en la bota para evitar el dolor por una lesión.