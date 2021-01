Deschamps sigue dolido: "Benzema cruzó la línea"

Deschamps no tiene en mente reconciliarse con Benzema. Con la 'amenaza' de un candidato a presidir la Federación Francesa de Fútbol de obligarle a convocarle aún sonando, el técnico dejó claro en 'RTL' que no se olvida de que el delantero le acusara de racismo en 2016.

"A pesar del tiempo que ha pasado, no puedo olvidarlo. Hubo también declaraciones de otras personas que afectaron a mi familia. Afecta a mi nombre, a mi familia, y ahí, Benzema cruzó la línea. Decir ciertas cosas que son una agresión verbal o física no lo puedes olvidar. No puedo olvidar, nunca olvidaré", dijo el entrenador.

Pero ¿qué le dijo Karim en 2016? Durante una entrevista con el diario 'Marca', se expresó en los siguientes términos: "Deschamps ha cedido a la presión de una parte racista de Francia". Esta sugerencia, actualmente, continúa en el recuerdo del seleccionador.

La situación es bastante incómoda, pues esta tensión entre Benzema y Deschamps podría jugarle una mala pasada a la Selección. El 'merengue' lleva varios años en un gran estado de forma y, aunque quizá le viniera bien al combinado nacional reclutarle, su técnico no lo ve con buenos ojos.