Desencuentro entre Alaba y Bayern: el austriaco, lejos de renovar

El Bayern inició en las últimas semanas los movimientos para renovar a David Alaba. El defensa, futbolista clave para los bávaros, termina contrato en 2021 y tiene muchos pretendientes detrás, pero parece que las distancias son enormes en la actualidad.

Según publicó 'Sport Bild', las posturas están tremendamente lejanas después de que Hasan Salihamidzic, director deportivo del club, mantuviera una reunión con los representantes de Alaba.

En ese encuentro, los dos agentes del futbolista habrían hecho una petición desorbitada que hizo enfadar al dirigente del Bayern. Según el medio alemán, la cifra rondaba los 20 millones de euros por temporada para el de Viena, algo que ha dejado las negociaciones en punto muerto.

De hecho, Karl-Heinz Rummenigge ya dijo que si no hay acuerdo buscarían la venta del jugador. "Todavía no hemos encontrado una solución con David. Si no es posible una renovación, tendremos que considerar otras opciones", sentenció.