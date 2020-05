Desmienten el acuerdo para la vuelta de los lunes de fútbol

Decía el diario 'AS' que habría acuerdo para la vuelta del fútbol los lunes. Sin embargo, 'Mundo Deportivo' dice todo lo contrario, asegurando que ni el CSD ni la Federación tienen constancia de ello, y que ni siquiera está siendo sometido a debate.

Que volviera el fútbol los lunes era una posibilidad. De ese modo podría volver a haber fútbol cuatro días, repartiéndose los diez partidos de Primera para poder cubrir todas las franjas televisivas, sin perjuicio para los aficionados, ya que los partidos serán a puerta cerrada.

El problema es que ese acuerdo no parece existir. Ahora dice 'Mundo Deportivo' que no es que no se haya llegado a tal acuerdo, es que ni el CSD ni la RFEF han hablado con LaLiga al respecto.

De hecho, el mayor obstáculo para la vuelta del fútbol de los lunes es que aún colea el último encontronazo al respecto. El asunto está judicializado, por lo que parece poco probable que, aunque sea de forma extraordinaria, se dé marcha atrás.

Javier Tebas nunca ha ocultado sus intenciones de volver con "partidos todos los días", pero la problemática de los lunes y el límite de 72 horas entre partidos hace que sea muy complicado aplicarlo.