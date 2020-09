Desmienten que Griezmann se ofreciera al City este verano

El 2-8 del Bayern al Barça terminó generando un caos en el cuadro azulgrana. Bartomeu fichó a Koeman para liderar un nuevo proyecto al que todavía le faltan piezas. Y nada más llegar, el holandés le abrió la puerta de salida a Luis Suárez y eso llevó, entre otros motivos, a que Messi dijera que se iba de la institución 'culé'.

El caso del argentino está resuelto, pero no el del uruguayo. En ese contexto, 'RAC1' informó este martes de que el entorno de Griezmann ofreció al francés al City de Guardiola. Sin embargo, la agencia de representación del galo acudió a negar rápidamente la veracidad de dicha noticia.

A pear de que la citada fuente señala que el contacto entre el círculo más íntimo del futbolista y los 'sky blues' tuvo lugar antes de que explotase el tema Messi, Héctor Fernández, de director general de la agencia By and For Sport Management, aseguró que se trata de "información falsa".

De hecho, el 'Principito', que cumplirá su segundo año en el club club, tiene la cabeza solo en el Barça. No olvidemos que el galo dio un paso al frente y llevará esta temporada el '7'.

Griezmann vuelve a ser protagonista después de que hace prácticamente tres semanas 'Marca' apuntase que su club le ofreció al Atleti un intercambio por Joao Félix, si bien su obsesión está clara: triunfar en el Camp Nou.