"¿Despedir a Koeman? No soy partidario de romper las cosas a mitad de curso"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavi Vilajoana explicó que ha buscado "un equilibrio entre jóvenes, seniors, hombres y mujeres" para su equipo directivo durante la presentación del mismo en el Portal de l'Eixample de Barcelona. "Apostaremos por la juventud, hecho que nos permitirá dedicar los próximos meses y años al club", añadió en este sentido Vilajoana.

Juan Velayos, el responsable del área económica, explicó que si el 24 de enero ganan las elecciones "la masa salarial del primer equipo nunca estará por encima del 50% de los ingresos del club" y que el proyecto de Vilajoana pretende "reducir en 100 millones de euros por temporada la deuda de la entidad".

Por su parte, Jordi Tomàs, responsable del área social e institucional, dijo que darán "mucha más visibilidad a la Fundació" y celebrarán "dos asambleas anuales y consultas telemáticas habituales".

Carlos López de la Vieja, responsable del área patrimonial, explicó que "la remodelación del Camp Nou será prioritaria y estará finalizada para la temporada 2023-24".

En este sentido, el precandidato Xavi Vilajoana añadió que mientras tanto el Barça "jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en Montjuïc, con unas graderías supletorias que permitirán tener 72.000 espectadores, la media de asistencia del Camp Nou".

Por otro lado, el proyecto deportivo estará enfocado en La Masia. "Por lo menos el 50% de los jugadores del primer equipo deben proceder de La Masia, los cuales se complementarán con jugadores de primer nivel fichados de fuera", dijo David Vilajoana, responsable del área deportiva y hermano del precandidato.

De los 12 miembros del equipo directivo presentados, cuatro serán mujeres: Eva Mayner y Anna Pagès, del área social e institucional; Diana Ferrer, del área económica; y Marta Pascual, del área deportiva.

"No soy partidario de romper las cosas a mitad de temporada"

Además, Vilajoana descartó tomar una decisión drástica respecto a Ronald Koeman en el caso de ser elegido presidente: "Estamos a mitad de temporada, Koeman hace poco que ha cogido el equipo, los altibajos son normales en un equipo en regeneración, también están teniendo muchos lesionados. Estamos creciendo y estoy seguro que competirá hasta el final. Somos demasiado impacientes. Acabaremos ganando títulos esta temporada sin duda. No soy partidario de romper las cosas a medio curso. O se hacen al principio o al final. Cualquier cambio requiere un tiempo de adaptación".

Y sobre el futuro de Leo Messi, comentó: "La propuesta a Messi se hará cuando él manifieste que quiere seguir en el Barça. La motivación y el rendimiento han de ir unidos de la mano. Si es que sí, se le hará una propuesta acorde a su rol en el equipo. El rol de un jugador según pasan los años ha de ser más integrador, el de ayudar al equipo. Si él no se siente con ganas o motivado, dejaremos que marche con honores".

"Tenemos un proyecto deportivo con Messi o sin Messi. En todo caso, me gusta escuchar que Messi diga que está ilusionado y con ganas. El rol de capitán no solo se ejerce el día del partido, sino en los entrenamientos, en el día a día. No tengo elementos para juzgar si lo está ejerciendo o no", sentenció.

El equipo directivo presentado por Xavi Vilajoana es el siguiente:

Área deportiva

David Vilajoana

Marta Pascual

Albert Pereira

Área económica

Juan Velayos

Diana Ferrer

Área social e institucional

Jordi Tomàs

Jaume Alsina

Eva Mayner

Anna Pagès

Área patrimonial

Carlos López de la Vieja

Miguel Garcia Maristany