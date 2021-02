Despejó de cabeza y se tuvo que retirar con 19 años por una lesión craneal

Imagina tener 19 años y dedicarte a lo que más te gusta, jugar al fútbol. De repente, tras golpear un balón con la cabeza, tu mundo se desmorona y tienes que colgar las botas.

Es lo que le ocurrió a Bobby Copping, futbolista del Peterborough United al que un despeje con la testa le ha cambiado la vida. Ese día, el jugador supo que algo había cambiado en su día a día.

"El año pasado sufrí una lesión en la cabeza que me dejó en el hospital. Después de muchas conversaciones con el club, especialistas en el cerebro y personal médico, lamentablemente he tenido que tomar la decisión de retirarme del fútbol profesional. He hecho todo lo posible para recuperarme mientras hablaba con un especialista que me sugirió probar un medicamento para ver si eso evitaría que la lesión volviese a ocurrir. Todos llegamos a la misma conclusión. Para mi salud a largo plazo y para evitar mayores daños, retirarme del fútbol era una decisión obvia. Sigo teniendo problemas en el día a día por la lesión", publicó en sus redes sociales.

Copping relató en 'SportBible' lo que sintió aquel día: "Sucedió cuando una pelota estaba en el área y la saqué. Tan pronto como la cabeceé, aterricé y lo siguiente que supe era que estaba prácticamente ciego. No podía ver nada. Incluso hice ejercicios de carrera después, algo que no debía haber hecho. Literalmente perdí la visión".

El ex futbolista estuvo cuatro días en el hospital con uno de los mejores especialistas cerebrales, para asegurarse de que no hubiese ninguna hemorragia interna. El trabajo dio su fruto y se recuperó, o al menos eso creía Copping.

"En el calentamiento, cuando estaba a punto de jugar mis primeros 90 minutos, sucedió de nuevo. Perdí toda la visión, me latía la cabeza. El club no corrió ningún riesgo, llamó a una ambulancia y me llevaron al hospital", recordó.

"Estoy luchando por recordar cosas en este momento. Mi memoria a corto plazo se ha visto gravemente afectada. Son solo pequeñas cosas. No puedo ser pasajero en un coche sin tener un dolor de cabeza fuerte y sentirme mal", añadió.

Desde aquel entonces, son muchas las muestras de cariño hacia Bobby Copping. Harry Kane le envió una camiseta firmada una vez conoció su historia y Reece James habló con él por teléfono.

"No quiero ver a alguien más pasar por este tipo de cosas, pero si es así, quiero ayudarlos y hacerles saber que hay luz al final del túnel. Incluso ahora puede parecer horrible, pero solo tengo que pensar que siempre hay otro camino", sentenció.