"Después del partido me despertaba y decía: 'Maldita sea el penalti"

En unas declaraciones concedidas a 'Radio Euskadi', el jugador del Athletic Dani García quiso hablar sobre su pisotón a Marcelo que provocó el polémico penalti a favor del Real Madrid y la ajustada victoria por la mínima para los de Zidane en San Mamés.

"Me acosté y me levanté tarde tras el partido, pero cada vez que me despertaba decía: 'Maldita sea el penalti' y me dormía, y me despertaba otra vez diciendo: 'Maldita sea el penalti', y así estuve todo el día. Cuando me desperté volví a ver el penalti y sigo defendiendo mi inocencia: si no hubiera VAR, sé que no me lo hubieran pitado", comentó.

Además, recordó su reacción en el terreno de juego cuando el colegiado señaló la pena máxima: "Estaba caliente, se me fue la cabeza, le aplaudí, me sacó tarjeta y le pregunté al árbitro que qué había pitado. Me dijo que no había visto nada, pero que le habían dicho que había pisado a Marcelo".

También ofreció su opinión Dani García sobre el pisotón de Sergio Ramos a Raúl García que el VAR no llegó ni a revisar: "Veo la jugada. Muniain levanta la cabeza y como ve a Raúl en el suelo no centra. Luego entra si repercute o no en la jugada. También hubo agresiones y no se revisan, como el día del Barça. No está claro cómo se utiliza el VAR".

"La mala suerte es que como me golpea Marcelo, no salgo con el balón conducido. Si llego a salir con el balón conducido, ¿qué hubiese pitado? Soy el único que pide falta, y Marcelo se levanta. No puede ser que se utilice una herramienta para que no haya ningún error, y que en cada partido esté habiendo discusiones por todo. Quien haya puesto el VAR así se lo está cargando todo, hay muchas cosas que corregir", añadió.