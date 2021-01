Dest apunta a baja frente al Elche

Tras un sufrido pase a octavos de final de la Copa del Rey frente al Cornellà, el FC Barcelona ya prepara su compromiso liguero frente al Elche. Un duelo para el que, salvo milagro, Ronald Koeman no podrá contar con el joven lateral Sergiño Dest.

El futbolista estadounidense fue baja inesperada en el último choque copero al resentirse de unas molestias musculares que arrastraba desde la final de la Supercopa de España frente al Athletic, aunque se desconoce la gravedad de las mismas.

Pese a ello, la evolución de las mismas no invitan al optimismo, pues el ex del Ajax no estuvo presente en el entrenamiento del equipo azulgrana este viernes 22 de enero, por lo que su presencia en el duelo ante el Elche está cerca de descartarse.

Esto hará que Koeman deba volver a apostar por Mingueza como lateral derecho, ya que Sergi Roberto continúa de baja, aunque su recuperación va viento en popa y el regreso del canterano está cada vez más cerca,

Cabe recordar que Dest, en su primer año en el Camp Nou, ha sido todo un habitual en los esquemas de Ronald, pues acumula 1.515 minutos repartidos en 21 encuentros.