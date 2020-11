Dest es duda para el duelo contra Osasuna, aunque sus molestias son leves

Sergiño Dest tiene molestias. Jugar tantos partidos le está pasando factura y el duelo contra el Dinamo de Kiev en la Champions League fue la gota que colmó el vaso. Está con molestias físicas, confirmadas por su entrenador, Ronald Koeman, y podría no jugar ante Osasuna.

"Vamos a ver por la mañana a ver si está en condiciones de jugar. Ha entrenado bien, pero hay que esperar. No es un tema serio porque ha entrenado bien, solo que llegó cansado del partido ante el Dinamo. Tenía unas molestias en la pierna, pero tenemos claro que no vamos a arriesgar. Si no está bien, jugará otro", dijo el técnico en la comparecencia previa al partido.

¿Quién será ese otro? El entrenador tiene que planteárselo. En el último duelo en el que no contó con el estadounidense, el de Liga contra el Betis, alineó a Jordi Alba y Sergi Roberto en los laterales, pero el español está lesionado, conque deberá elegir a otro efectivo.

Respecto al cansancio de Dest, hay que tener en cuenta que jugó cuatro encuentros en cuestión de 15 días. Los internacionales contra Gales y Panamá de la mano de Estados Unidos y los de Liga ante el Atlético de Madrid y Champions frente al Dinamo de Kiev, en el que marcó.