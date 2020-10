Dest también hizo historia en el 'Clásico'

Ronald Koeman colocó a Sergiño Dest en el once del 'Clásico'. El fichaje de verano del Barcelona escribió una nueva página en la historia del club catalán y de Estados Unidos.

El prometedor lateral se convirtió en el primer jugador estadounidense en disputar un 'Clásico' entre el Real Madrid y el Barcleona a sus 19 años de edad.

La ex joya del Ajax todavía no ha jugado con el primer equipo de Estados Unidos, puesto que ha pasado por la Sub 20 y la Sub 17, pero pronto comenzará su carrera en la absoluta.

En más de un siglo de rivalidad entre el Madrid y el Barcelona nunca antes había jugado un futbolista de nacionalidad estadounidense, que sale de su padre de Estados Unidos y militar, mientras que su madre es de Países Bajos.

Tras la derrota del FC Barcelona, el encargado de analizar el encuentro fue, precisamente, el lateral Sergiño Dest. "Feliz por jugar mi primer 'Clásico' y triste por perderlo. El Madrid las ha finalizado y nosotros no", dijo el jugador azulgraba.