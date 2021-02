Destapan los conflictos de Mou con la plantilla

El Tottenham, sumido de lleno en una crisis de resultados, también está viviendo un momento delicado a nivel interno. Así lo asegura el ex futbolista del Arsenal Ray Parlour.

El ex centrocampista dejó caer que el vestuario está dividido a raíz de los problemas de José Mourinho con algunos jugadores, como los casos de Gareth Bale o Dele Alli.

"El vestuario es un área muy importante. El entrenador tiene que mantener a todos juntos, asegurarse de que todos vayan en la dirección correcta", empezó diciendo el de Romford en 'talkSPORT'.

Asimismo, Parlour continuó en la misma línea: "¿Ha perdido a algunas personas en el vestuario? No lo sabemos, pero la situación de Dele Alli y de Gareth Bale es muy extraña. ¿Qué pasó? Hay informes de que Aurier no está contento con él y se marchó furioso en el descanso. Estos muchachos hablan en el vestuario, yo he estado en los vestuarios y los futbolistas hablan entre ellos sobre cómo el entrenador está tratando a ciertos jugadores".

Por último, el ex futbolista le mandó esta advertencia al técnico portugués. "En el pasado, el técnico era la persona más importante. Ahora lo son los jugadores porque tienen todo el poder. Aunque molestes al entrenador, no te despiden. El técnico es el que es despedido, y si pierdes el vestuario, no tienes ninguna posibilidad. Es un problema real", concluyó.