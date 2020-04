Destituido Martin O'Neill, seleccionador de Irlanda del Norte, en plena crisis del COVID-19

La Federación de Fútbol de Irlanda del Norte ha anunciado este miércoles la destitución de su seleccionador, Martin O'Neill, debido al aplazamiento del 'play off' de acceso a la Eurocopa por el coronavirus.

Según explicó la Federación en un comunicado, después de la reunión mantenida este martes entre las 55 asociaciones de la UEFA, "parece posible" que los organismos del fútbol reprogramen el 'play off' que decidirá las últimas cuatro plazas de la Eurocopa después de la primera jornada de la Liga de Naciones en septiembre.

O'Neill fue elegido para el puesto de seleccionador en diciembre de 2011 e iba a dirigir al equipo en la Repesca, que en principio se iba a jugar esta primavera y en la que Irlanda del Norte se enfrentará a Bosnia Herzegovina.

"Debido a que se han aplazado los encuentros, se ha llegado a la decisión por ambas partes de concluir la etapa de O'Neill como entrenador de manera permanente", dijo la federación.

"Me hubiera encantado tener la oportunidad de dirigir a la selección en este 'play off' contra Bosnia y tener la oportunidad de clasificarnos para otro gran torneo, pero, con la situación actual, eso no es posible", apuntó O'Neill.