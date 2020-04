Desvelado: así se gestó el fichaje de Mané por el Liverpool

Hay futbolistas que tienen la capacidad de despertar emociones dentro de uno. Sadio Mané es uno de ellos.

Klopp lo sabe bien. En el clip exclusivo del documental 'Sadio Mané: made in Senegal', el técnico del Liverpool contó con pelos y señales cómo siguió al jugador hasta que consiguió que jugara para él.

"La primera vez que vi a Sadio fue en Dortmund. Vi a un chico muy joven allí sentado. Llevaba una gorra de béisbol girada y una mecha rubia que aún tiene. Parecía un rapero en ciernes y me dije que no tenía tiempo para aquello. Nuestro equipo entonces era bastante decente. Necesitaba a alguien que pudiera tolerar no ser titular desde el primer momento. Con él me equivoqué...", relató Klopp.

"Siguió su carrera y su continuo éxito en Salzburgo. En el Southampton destacaba por encima de todos", echó la vista atrás el técnico del Liverpool.

Y, entonces, un doblete terminó por convencer a Klopp de que era el hombre que necesitaba. Así lo expresó Mané: "Jugaba en el Southampton, estaba en el banquillo y perdíamos 2-0 en el descanso. Koeman, el entrenador, me sacó. Marqué dos goles y remontamos. Yo era un jugador insignificante que acababa de hacer un partido impresionante. El Liverpool es un equipo que se fijaba en los jugadores que le daban problemas. Así que no podía decir que no... Klopp llamó a mi agente".

El técnico 'red' no puede estar más satisfecho de haber atado a semejante jugador. "Todos ganamos", concluyó un orgulloso Klopp.

El documental de 'Rakuten TV' se estrena el 8 de abril. En él podremos ver la parte más personal de Sadio Mané y también sus éxitos futbolísticos. De momento, toca disfrutar de este avance: