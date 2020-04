Desvelan una discusión entre Gerrard y Diouf: "Dile que me voy a f*llar a su madre"

Todo ocurrió en el descanso de un amistoso de pretemporada. Gerrard y Diouf nunca se habían llevado muy bien, pero, en aquella ocasión, su discusión no fue a mayores por poco. Florent Sinama Pongolle estuvo allí y lo relató para 'Sport Witness'.

"El descanso de un amistosos de pretemporada, una pelea entre Diouf y Gerrard. Me quedé traumatizado. Steve entró en plan: 'Tienes que pasarla, tienes que pasarla' y a Diouf se le fue la cabeza. No hablaba inglés. Su inglés era un porquería. ¿Sabes qué hizo?", siguió contando.

"Se odiaban mucho; Gerrard llega y le insulta. 'Ey, tú, gilip*llas', y Diouf no podía contestar, así que fue a Gerard Houllier (el entrenador del equipo entonces) y le dijo: 'Dile que me voy a f¨llar a su madre'. Él (el entrenador) respondió: 'No soy su compañero, así que lo haré ahora mismo", añadió.

Afortunadamente para todos, la pelea no llegó a las manos, pero sí que dejó un mal sabor de boca en el vestuario por las palabras dichas. Tampoco fue, según dijo además Sinama Pongolle, un buen ejemplo para los más jóvenes que estaban participando en el encuentro.